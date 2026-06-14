Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве школьницы в Краснотурьинске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве несовершеннолетней в Свердловской области. Он поручил руководителю свердловского управления СК Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее двум 15-летним подросткам предъявили обвинение в убийстве сверстницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По решению суда оба арестованы.
По версии следствия, 12 июня подростки находились со знакомой в гаражном массиве. После конфликта они несколько раз ударили ее ножом и скрылись. Пострадавшую нашли прохожие. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.