Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад по делу об убийстве школьницы в Краснотурьинске

Двум 15-летним подросткам предъявили обвинение по делу об убийстве сверстницы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об убийстве несовершеннолетней в Свердловской области. Он поручил руководителю свердловского управления СК Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее двум 15-летним подросткам предъявили обвинение в убийстве сверстницы, совершенном группой лиц по предварительному сговору. По решению суда оба арестованы.

По версии следствия, 12 июня подростки находились со знакомой в гаражном массиве. После конфликта они несколько раз ударили ее ножом и скрылись. Пострадавшую нашли прохожие. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.