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Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП под Одинцовом

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц) после ДТП в Одинцовском районе.

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц) после ДТП в Одинцовском районе. Авария произошла в субботу, 13 июня, на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск. Столкнулись автомобили Renault и BMW. От удара BMW загорелась.

«По факту ДТП, в котором погибли три человека и одна женщина была госпитализирована, возбуждено уголовное дело», — сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате аварии три человека погибли, одна женщина госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, назначены необходимые экспертизы.