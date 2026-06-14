Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП под Одинцовом

Следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц) после ДТП в Одинцовском районе. Авария произошла в субботу, 13 июня, на 3-м километре автодороги Кубинка — Наро-Фоминск. Столкнулись автомобили Renault и BMW. От удара BMW загорелась.