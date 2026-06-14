В Ростове-на-Дону на Таганрогской автомобиль сбил подростка

По предварительным данным, 36-летний мужчина, управлявший автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на 17-летнего юношу. Отмечается, что молодой человек решил пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, из-за чего водитель не успел применить экстренное торможение и избежать столкновения.