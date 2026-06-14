Женщина пострадала при атаке ВСУ на Смоленскую область

Пострадавшая доставлена в больницу, её состояние стабильное, врачи оказывают необходимую помощь. Глава региона пожелал ей скорейшего выздоровления.
«На текущий момент пожар локализован. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативные службы. Напоминаю, единый номер вызова экстренных служб — 112», — добавил глава региона.
Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники сбивали над несколькими регионами страны и акваторией Азовского моря. В Ярославле пришлось перекрыть трассу на Москву. А в Новомосковске обломки одного из БПЛА упали на территорию промышленного предприятия.
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