Служебный роман и братская могила: Убийце россиянки в Таиланде дали всего 3,5 года

Женщина из 35-летняя Уфы уехала в Таиланд работать, но перестала выходить на связь и позже была найдена мёртвой. Родственники опасались рабства в Мьянме. В убийстве заподозрили её бывшего начальника Ильдара, с которым она жила в одном кондоминиуме. 27 декабря он жестоко избил её во время ссоры. От травм она скончалась. В тот же день мужчина пришёл с повинной в полицию и был заключён под стражу.