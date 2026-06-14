Лесной пожар подступил к деревне староверов в Красноярском крае

В лесах под Енисейском Красноярского края, где введен режим чрезвычайной ситуации, бушуют пожары. Спасатели на лодках и вертолете доставили огнеборцев к населенному пункту староверов, чтобы предотвратить угрозу распространения пламени на их жилье.
В краевое госучреждение «Спасатель» поступило письмо от главы Енисейского округа с просьбой помочь в доставке специалистов Лесопожарного центра в староверческое поселение Макарово. Спасатели на двух плавательных средствах переправили пожарных к указанной деревне, которая расположена в сотне километров от окружного центра вниз по течению Енисея.
«В округе лесные пожарные борются сразу с несколькими возгораниями. Угрозы населенным пунктам нет», — проинформировали 13 июня в краевом Лесопожарном центре.
В ведомстве уточнили, что один из очагов огня располагался в девяти километрах от Макарово. Спасатели переправили несколько пожарных через реку Кия, а вертолет доставил на место еще 22 бойцов лесного спецназа, которые приземлились, используя спусковые устройства, и сразу взялись за тушение огня.
Пламя полыхает среди сухостоя и валежника — в местах, где лес поврежден шелкопрядом. Рельеф там сложный, технику доставить к очагам возгорания невозможно, поэтому все работы проводятся вручную. Огнеборцы с помощью бензопил пробираются через лесные завалы, проводят встречный отжиг и копают специальные траншеи, преграждающие путь огненной стихии.
Фото: Лесопожарный центр Красноярского края.
К 14 июня в крае зафиксировали уже 95 лесных пожаров. Во многих случаях они возникают из-за сухих гроз. Большинство очагов находится в труднодоступной местности на севере региона.
Самая напряженная ситуация сложилась в упомянутом Енисейском и Северо-Енисейском округах. Там группировку лесных пожарных увеличили до 1100 человек. Привлечены дополнительные силы, в тушении участвуют сотни авиапожарных из федерального резерва и соседних регионов.
«Для оперативной доставки пожарных нарастили количество авиации и спецтехники. Ежедневно задействовано до 30 воздушных судов и водный транспорт, привлечены ресурсы МЧС», — рассказали в Лесопожарном центре.
Кроме прочей техники применен самолет-зондировщик Ан-26, способный искусственным путем вызывать дожди.