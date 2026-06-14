Пожар на морском терминале в кубанском посёлке Волна потушен

«Возгорание на морском терминале в посёлке Волна Темрюкского района ликвидировано», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что в жилом корпусе детского лагеря «Чемпион» на озере Арахлей вспыхнул пожар. К ликвидации возгорания привлекли 34 человека и 11 единиц спецтехники, в том числе от МЧС — 14 спасателей и 4 машины. Причины инцидента выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.
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