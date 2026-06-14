Частный дом загорелся в Смоленской области после атаки БПЛА, пострадала женщина

Возгорание частного дома произошло в Смоленской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала пожилая женщина. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
— В настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления! — написал Анохин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пожарным удалось локализовать возгорание.
14 июня атаку беспилотников Вооруженных сил Украины отразили в Ярославской области. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива. Пострадавших нет.
Днем ранее сообщалось, что за сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель Херсонской области, еще пять человек получили ранения. Украинские военные также предприняли новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара.