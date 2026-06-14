Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Частный дом загорелся в Смоленской области после атаки БПЛА, пострадала женщина

Возгорание частного дома произошло в Смоленской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала пожилая женщина. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Возгорание частного дома произошло в Смоленской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадала пожилая женщина. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

— В настоящее время местная жительница находится в больнице, ее состояние стабильное, врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю пострадавшей скорейшего выздоровления! — написал Анохин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пожарным удалось локализовать возгорание.

14 июня атаку беспилотников Вооруженных сил Украины отразили в Ярославской области. Обломки дрона попали в промышленные объекты по хранению топлива. Пострадавших нет.

Днем ранее сообщалось, что за сутки в результате атак ВСУ погиб один мирный житель Херсонской области, еще пять человек получили ранения. Украинские военные также предприняли новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше