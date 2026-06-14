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Три человека утонули в Нижегородской области 13 июня

Два случая произошли в Нижнем Новгороде.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением жаркой погоды в Нижегородской области увеличилось число трагических случаев на водоемах: так, 13 июня в регионе три человека погибли на воде. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Ранним утром в Ленинском районе Нижнего Новгорода у Молитовского моста из воды достали тело 17-летнего парня. По предварительным данным, он упал с моста и не выплыл.

Днём в Вачском районе трагедия случилась на пруду Цимлян. Там утонул 52-летний мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Вечером в Нижнем Новгороде у Стригинского моста снова сообщили о погибшем — на этот раз 67-летний мужчина прыгнул в Оку с моста и не смог выбраться. Его тело ещё ищут, туда направлены водолазы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства каждой из трагедий.

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