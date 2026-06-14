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ПВО сбила 249 украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь с 13 на 14 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, перехват целей осуществлялся в период с 20:00 13 июня до 07:00 14 июня. Беспилотники были ликвидированы над Крымом и акваторией Азовского моря, а также над Воронежской, Брянской, Белгородской, Тверской и другими областями.

Ранее, в течение дня 13 июня, об угрозе атак с использованием дронов предупреждали жителей Туапсинского округа, Анапы, Геленджика и Новороссийска. Соответствующую информацию распространили главы указанных муниципальных образований.

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