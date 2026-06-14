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В Самарской области из-за вспышки бруцеллеза объявили карантин

Инфекция, также известная как средиземноморская лихорадка или болезнь Банга, распространилась в селе Новокуровка.

Источник: НИА Самара

Вспышку бруцеллеза у крупного рогатого скота зафиксировали в Самарской области, объявлен карантин. Об этом пишет 63.ru.

«Очаг бруцеллеза крупного рогатого скота нашли в одном из личных подсобных хозяйств Новокуровки Хворостянского района», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что употребление в пищу продуктов, полученных от болеющего животного, может привести к заражению человека. Возбудители болезни могут 10 дней жить в сыром молоке, которое хранится в холодильнике. В сыре они живут более двух месяцев, в сливочном масле — более месяца. Не погибают бруцеллы и в замороженных продуктах.