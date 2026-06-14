В Самарской области из-за вспышки бруцеллеза объявили карантин

Издание напомнило, что употребление в пищу продуктов, полученных от болеющего животного, может привести к заражению человека. Возбудители болезни могут 10 дней жить в сыром молоке, которое хранится в холодильнике. В сыре они живут более двух месяцев, в сливочном масле — более месяца. Не погибают бруцеллы и в замороженных продуктах.