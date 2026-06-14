Мотоцикл и легковушка столкнулись в Минске: пострадали люди

ДТП произошло вечером в субботу. По предварительным данным, 28-летняя водитель Peugeot ехала по улице Карла Либкнехта, около дома № 178 по улице Розы Люксембург при повороте налево она не предоставила преимущество 19-летнему водителю мотоцикла Suzuki. В результате этого произошло столкновение.
«Мотоциклист и его пассажир доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — говорится в сообщении.
На месте ЧП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
В ГАИ напомнили, что при повороте налево или развороте на зеленом сигнале светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречному транспорту, который едет прямо или направо.
ДТП во дворе
Еще одно ДТП с участием мотоцикла произошло в субботу в белорусской столице.
Мотоциклистка на Yamaha хотела припарковаться во дворе дома № 46 по улице Максима Богдановича, но не справилась с управлением и въехала в стоящие автомобили Renault и Mitsubishi.
Водитель мотоцикла получила травмы в результате ДТП. Ее доставили в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей к внимательности и осмотрительности на дорогах.
Следует строго соблюдать дистанцию и установленную скорость. Совершать маневры стоит только после того, как водитель, полностью убедится в их безопасности. Также необходимо обязательно подавать сигналы световыми указателями поворота.
Инспекторы напоминают, что неукоснительное соблюдение правил дорожного движения является залогом безопасности.