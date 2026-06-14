Мотоцикл и легковушка столкнулись в Минске: пострадали люди

ДТП произошло вечером в субботу. По предварительным данным, 28-летняя водитель Peugeot ехала по улице Карла Либкнехта, около дома № 178 по улице Розы Люксембург при повороте налево она не предоставила преимущество 19-летнему водителю мотоцикла Suzuki. В результате этого произошло столкновение.