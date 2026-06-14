Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина открыл стрельбу по проезжавшей машине в Новосибирске

Мужчина открыл стрельбу по проезжавшей машине в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина открыл стрельбу по проезжавшей машине в Новосибирске. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщил Telegram-канал «112».

Уточняется, что инцидент произошел около подъезда жилого дома. Там сидела компания выпивавших людей. Мимо них проехал автомобиль, когда вдруг мужчина побежал за ним.

— После он побежал к своей машине и вернулся уже с пистолетом. Когда непонравившееся авто проехало обратно, мужчина начал по нему стрелять, — говорится в публикации.

Полиция проводит проверку по данному факту.

До этого уголовное дело возбудили в отношении 42-летнего мужчины, который устроил стрельбу из травматического пистолета, а также угнал машину в Балашихе. Инцидент произошел на парковке на улице Юлиуса Фучика в микрорайоне Заря.