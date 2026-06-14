Суд вынес приговор минчанину, избившему и укусившему подростка в вагоне метро

Поздним вечером мужчина ехал в метро пьяным — накануне он выпил пол-литра конька. Когда в вагон зашли 17-летний парень и девушка, он захотел с ними пообщаться и сел рядом. Юноша попросил оставить их в покое. Но мужчине это не понравилось и он бросился в драку. Уточняется, что он нанес парню не менее десяти ударов и толчков в область головы и рук. Юноша упал. Злоумышленник на этом не остановился и, угрожая, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а еще укусил его. Тут в конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал хулигана на перрон станции «Партизанская».