Суд вынес приговор минчанину, избившему и укусившему подростка в вагоне метро

28-летний минчанин ответил перед судом за избиение 17-летнего юноши в вагоне метро, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Заводского района.
Поздним вечером мужчина ехал в метро пьяным — накануне он выпил пол-литра конька. Когда в вагон зашли 17-летний парень и девушка, он захотел с ними пообщаться и сел рядом. Юноша попросил оставить их в покое. Но мужчине это не понравилось и он бросился в драку. Уточняется, что он нанес парню не менее десяти ударов и толчков в область головы и рук. Юноша упал. Злоумышленник на этом не остановился и, угрожая, принялся давить руками на лицо и уши несовершеннолетнего, а еще укусил его. Тут в конфликт вмешался другой пассажир, который вытолкал хулигана на перрон станции «Партизанская».
Хулигану пришлось ответить перед законом. Сообщается, что вину он полностью признал, раскаялся, а с потерпевшим примирился. Кстати, трудоустроен он стропальщиком в частной компании. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (1 800 рублей).