В трех башкирских городах режим «черного неба» продержится до вечера 15 июня

Режим неблагоприятных метеоусловий решили продлить в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Особый режим будет действовать до 20:00 15 июня, и в этот промежуток времени из-за отсутствия ветра и слабого рассеивания у самой земли могут накапливаться разные вредные примеси.