Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех башкирских городах режим «черного неба» продержится до вечера 15 июня

В Уфе, Стерлитамаке и Салавате снова продлили предупреждение о грязном воздухе.

Источник: Комсомольская правда

«Черное небо» задержится в трех городах Башкирии. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.

Режим неблагоприятных метеоусловий решили продлить в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. Особый режим будет действовать до 20:00 15 июня, и в этот промежуток времени из-за отсутствия ветра и слабого рассеивания у самой земли могут накапливаться разные вредные примеси.

Добавим также, что Уфа, Стерлитамак и Салават ранее попали в список самых загрязненных населенных пунктов Башкирии по итогам антирейтинга Башгидрометцентра.