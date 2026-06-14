Уроженка Киргизии прописала в своей квартире в Тольятти 43 мигранта

Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме, пояснив, что к ней обращались люди, которым она хотела помочь с регистрацией, сразу предупреждала их о том, что жить в ее квартире они не будут. Где они реально проживали на территории России, обвиняемой не известно.