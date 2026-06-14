Бастрыкин взял на контроль дело о едва не утонувшей в бассейне под Воронежеем девочке

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о происшествии в бассейне в Рамонском районе. По сообщениям в СМИ, 12 июня трехлетняя девочка начала там тонуть, однако сотрудники развлекательного центра, по предварительным данным, не предприняли необходимых мер, чтобы вовремя заметить беду и помочь ребенку. Спасать девочку пришлось другим посетителям. Ее вытащили из воды и передали прибывшим медикам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 14 июня.