Жителей Башкирии обманули «госуслуги».

К сожалению, жители региона продолжают попадаться на уловки мошенников, работающих по схемам, уже ставшим классикой. 72-летняя уфимка лишилась 700 тыс. руб. своих сбережений — в течение двух дней ей названивали неизвестные, представляясь то госсервисом, то полицией, и таки убедили женщину в необходимости «спасать средства». Причём сотрудницы банка спрашивали у клиентки, не заставил ли кто её переводить свои деньги, но потерпевшую научили ответить, что перевод предназначается для родных.