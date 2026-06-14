В Златоусте дежурный полиции предотвратил хищение почти 1,7 млн у пенсионерки

Заявительница рассказала, что в мессенджере ей поступило сообщение о якобы изменившихся тарифах в квитанции за вывоз мусора. К тексту была прикреплена ссылка, после перехода по которой на экране телефона появилось предупреждение о взломе личного кабинета «Госуслуг». Для решения проблемы предлагалось позвонить по указанному номеру.