В Златоусте дежурный полиции предотвратил хищение почти 1,7 млн у пенсионерки

В Златоусте (Челябинская область) дежурный полиции предотвратил хищение почти 1,7 млн рублей у пенсионерки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В полицию позвонила 69-летняя женщина. В момент звонка с ней по второму мобильному телефону разговаривали неизвестные, представлявшиеся сотрудниками портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга.
Заявительница рассказала, что в мессенджере ей поступило сообщение о якобы изменившихся тарифах в квитанции за вывоз мусора. К тексту была прикреплена ссылка, после перехода по которой на экране телефона появилось предупреждение о взломе личного кабинета «Госуслуг». Для решения проблемы предлагалось позвонить по указанному номеру.
Женщина выполнила эти указания. Ответившие ей лица сообщили, что от ее имени оформлена финансовая доверенность на гражданина другой страны. Для сохранности сбережений они потребовали перевести деньги на специальную проверку в Центробанк.
Сумма возможных потерь могла составить 1 млн 697 тыс. рублей. Звонившие настаивали на строгой конфиденциальности и запрещали сообщать о происходящем другим людям.
«Несмотря на давление, женщина решила проверить информацию и набрала номер “102”. помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД прапорщик полиции Денис Зверев. Он убедил ее прервать разговор, не отвечать на посторонние звонки и прекратить финансовые операции. Хищение удалось предотвратить», — рассказали в региональном главке МВД.
Возбуждено дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).