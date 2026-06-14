Во время ДТП в Ростовской области в пожаре погиб водитель машины

Утром 14 июня в Мясниковском районе Ростовской области на 21-м километре трассы Р-280 (на участке Ростов-на-Дону — Таганрог) автомобиль «Тойота Приус» врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, который был припаркован на обочине.
От сильного удара легковушка вспыхнула. Водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался ещё до приезда скорой помощи. 49-летний водитель фуры не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали произошедшего.
Из-за аварии движение на данном отрезке пути ограничено. Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее планировать маршрут объезда и беспрекословно следовать указаниям инспекторов.