Во время ДТП в Ростовской области в пожаре погиб водитель машины

Утром 14 июня в Мясниковском районе Ростовской области на 21-м километре трассы Р-280 (на участке Ростов-на-Дону — Таганрог) автомобиль «Тойота Приус» врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, который был припаркован на обочине.