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Во время ДТП в Ростовской области в пожаре погиб водитель машины

От сильного удара легковушка вспыхнула.

Утром 14 июня в Мясниковском районе Ростовской области на 21-м километре трассы Р-280 (на участке Ростов-на-Дону — Таганрог) автомобиль «Тойота Приус» врезался в грузовик «Скания» с полуприцепом, который был припаркован на обочине.

От сильного удара легковушка вспыхнула. Водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался ещё до приезда скорой помощи. 49-летний водитель фуры не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которым предстоит выяснить все детали произошедшего.

Из-за аварии движение на данном отрезке пути ограничено. Госавтоинспекция просит автомобилистов заранее планировать маршрут объезда и беспрекословно следовать указаниям инспекторов.