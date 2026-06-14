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На Ленинском проспекте мужчина попал под «Тойоту»

Горожанин переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде на Ленинском проспекте в ночь на воскресенье, 14 июня, сбили пешехода. О ДТП, которое произошло около 01:30, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Известно, что мужчина вне пешеходного перехода и угодил под «Тойоту».

Пешеход получил травмы.

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