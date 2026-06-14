Более 40 самолетов задерживаются в аэропортах Кубани

В Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — задержка 18 рейсов. В Геленджике задерживаются один рейс на вылет и четыре рейса на прилет в этот аэропорт. В Краснодаре задерживается вылет пяти рейсов и прибытие четырех.