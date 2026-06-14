Более 40 самолетов задерживаются в аэропортах Кубани

В аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара в воскресенье, 14 июня, задерживается вылет и прилет более 40 самолетов, в том числе после введенных ранее ограничений, следует из данных онлайн-табло аэропортов Кубани.
Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Кубани 13 июня из соображений безопасности.
В Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — задержка 18 рейсов. В Геленджике задерживаются один рейс на вылет и четыре рейса на прилет в этот аэропорт. В Краснодаре задерживается вылет пяти рейсов и прибытие четырех.
Ранее Росавиация сообщила, что несколько аэропортов в России приостановили прием и отправку рейсов в ночь на 12 июня. Ведомство опубликовало список, где оказались аэровокзалы Самары, Казани, Саратова, Чебоксар, Волгограда, Нижнекамска, Пензы и Ульяновска. Позже среди закрытых оказался аэропорт Бугульма в Татарстане.
В конце мая Министерство транспорта и Росавиация получили от Минобороны предписание о введении специального режима полетов гражданской авиации на высотах от 0 до 5,1 тысячи метров в московской воздушной зоне.