Частные перевозчики Екатеринбурга собирают деньги для семей жертв аварии у храма

«Частные автобусные перевозчики организовали сбор денег для материальной поддержки семей, чьи родные погибли в аварии на перекрестке 8 Марта-Малышева. Доброе дело. Сотрудники “Гортранса” тоже присоединяются», — говорится в посте.
Вечером 10 июня в центре Екатеринбурга произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля Lifan. После столкновения автобус выехал на тротуар возле храма Большой Златоуст и сбил пешеходов. Погибли четыре человека, включая ребенка, еще несколько человек получили травмы. Следствие рассматривает различные версии случившегося и устанавливает все обстоятельства трагедии.
Водитель автобуса изначально заявил инспекторам ГАИ, что ехал на зеленый сигнал светофора, а на перекрестке на него вылетел Lifan. После удара у него заболела голова, и, возможно, он перепутал педали газа и тормоза. Следователи же сообщили, что, по предварительной информации, автобус ехал на «красный». Водитель и директор компании «Авто-ном» арестованы.