Частные перевозчики Екатеринбурга собирают деньги для семей жертв аварии у храма

Водитель автобуса изначально заявил инспекторам ГАИ, что ехал на зеленый сигнал светофора, а на перекрестке на него вылетел Lifan. После удара у него заболела голова, и, возможно, он перепутал педали газа и тормоза. Следователи же сообщили, что, по предварительной информации, автобус ехал на «красный». Водитель и директор компании «Авто-ном» арестованы.