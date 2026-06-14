Под Ростовом женщина поверила, что звонят из военкомата, и потеряла почти 10 млн рублей

В Шахтах Ростовской области местная жительница стала жертвой крупной телефонной аферы. Как рассказали в региональном ГУ МВД, 42-летней дончанке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником военкомата. Он заявил, что ему нужно уточнить личные данные ее близкого родственника. Для этого человек на том конце провода потребовал продиктовать номер СНИЛС. Женщина так и поступила. После чего в смс ей пришло сообщение, что у нее взломали Госуслуги.