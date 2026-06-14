Худрук и режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП

Худрук и главный режиссер Новороссийского драмтеатра Евгений Кушпель погиб в ДТП.
Авария произошла вечером 13 июня.
Близким Евгения Леонидовича выразил соболезнования глава города Андрей Кравченко.
«Известие пока еще очень трудно осознать. Это невосполнимая, тяжелая утрата для города-героя. Заслуженный работник культуры Кубани, ветеран труда, “Патриот города-героя Новороссийска”, актер, режиссер, наставник, любящий муж, отец и дедушка. Новороссийск скорбит. Светлая память великому человеку и таланту», — отметил мэр.
Андрей Кравченко рассказал, что Евгений Кушпель сыграл более 70 ярких киноролей в художественных фильмах и сериалах. Все главные торжества города-героя Новороссийска: Всероссийская патриотическая акция «Бескозырка», парад Победы, общегородские культурно-массовые мероприятия всегда проходили при его активном участии.
Кушпель снялся в таких фильмах и сериалах как «Ищейка», «Горько», «Дама с собачкой» и многих других. Только недавно он отметил день рождения — 6 июня ему исполнилось 69 лет.