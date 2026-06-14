Под Волгоградом погиб водитель иномарки после удара о «Танк»

Удар был такой силы, что машины раскидало по разные стороны дороги. Передняя часть «Ситроена» превратилась в месиво. Водитель скончался до приезда скорой помощи. В этом ДТП также пострадали два человека: водителя и пассажира автомобиля «Танк» госпитализировали в больницу.