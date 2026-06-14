В Копейске построят храм в память о погибших при взрыве на заводе

«Участники совещания обсудили три предложенных варианта участка под новый храм и единогласно пришли к решению о том, что он будет расположен возле парка “Победа”. Отец Николай представил проект будущего двухэтажного храма, который был также единогласно принят», — отметили в митрополии.
Инициатором строительства храма выступило руководство завода. Таким образом заводчане увековечат память погибших коллег. Сейчас предстоит оформить участок и завершить проектирование. Дата открытия храма для прихожан пока не называется.
ЕАН писал, что взрыв на заводе в Копейске произошел поздно вечером 22 октября. Изначально в интернете стали распространяться слухи, что причиной была атака беспилотника. Но в ночь на 23 октября челябинский губернатор официально опроверг эту версию. Больше никакой информации о причинах взрыва не появлялось. Ее обнародуют после завершения следственных действий и всех экспертиз. Во время аварийно-спасательных работ в Копейске было обнаружено 16 тел погибших. В итоговом списке жертв — 23 человека.