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В Копейске построят храм в память о погибших при взрыве на заводе

В Копейске построят храм в честь сотрудников завода, погибших при взрыве в октябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии после совещания, которое прошло с участием руководства предприятия.

Источник: ВКонтакте / Челябинская митрополия. Проект храма

«Участники совещания обсудили три предложенных варианта участка под новый храм и единогласно пришли к решению о том, что он будет расположен возле парка “Победа”. Отец Николай представил проект будущего двухэтажного храма, который был также единогласно принят», — отметили в митрополии.

Инициатором строительства храма выступило руководство завода. Таким образом заводчане увековечат память погибших коллег. Сейчас предстоит оформить участок и завершить проектирование. Дата открытия храма для прихожан пока не называется.

ЕАН писал, что взрыв на заводе в Копейске произошел поздно вечером 22 октября. Изначально в интернете стали распространяться слухи, что причиной была атака беспилотника. Но в ночь на 23 октября челябинский губернатор официально опроверг эту версию. Больше никакой информации о причинах взрыва не появлялось. Ее обнародуют после завершения следственных действий и всех экспертиз. Во время аварийно-спасательных работ в Копейске было обнаружено 16 тел погибших. В итоговом списке жертв — 23 человека.

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