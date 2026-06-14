С начала июня в Нововоронеже выявили 17 нарушений ПДД из-за езды на питбайке

Питбайк не предназначен для городских улиц и дорог общего пользования. На нем нет ни фар, ни поворотников, ни стоп-сигналов, у него специальные шины для бездорожья. Кроме того, на такую технику не выдают паспорт транспортного средства (ПТС), на нее нельзя поставить госномера или зарегистрировать в ГАИ.