Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Урюпинске подруга обокрала знакомую на 24 тысячи, пока та спала

Полиция задержала 32-летнюю волгоградку, которая пыталась сдать похищенное золото в ломбард.

Источник: Комсомольская правда

В Урюпинске Волгоградской области 39-летняя местная жительница лишилась своих ювелирных украшений на сумму более 24 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к преступлению причастна 32-летняя приятельница потерпевшей. В тот день подозреваемая вместе со своим супругом гостила у заявительницы. Когда хозяйка дома уснула, злоумышленница воспользовалась моментом, тихо похитила золотые изделия и незаметно покинула дом. Украденные драгоценности воровка планировала сдать в ломбард, но не успела. Полицейские оперативно вычислили и задержали ее. Все похищенное изъяли у подозреваемой и уже вернули законной владелице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.