Из Балтийского моря подняли 2,5 тыс. опасных предметов времен ВОВ

По данным МЧС, на акватории Балтийского моря спасатели обнаружили и передали для уничтожения 2537 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.
Также за прошедшие сутки на территории области произошло три пожара: горели строительные отходы в Балтийске, частный домик в садовом товариществе «Ромашка» в Центральном районе Калининграда и четырёхкомнатная квартира в посёлке Васильково Гурьевского МО. Обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что во время научных исследований на дне Балтийского моря у побережья Калининградской области специалисты обнаружили три ранее неизвестных затонувших объекта, предположительно являющихся судами.
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