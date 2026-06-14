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Из Балтийского моря подняли 2,5 тыс. опасных предметов времен ВОВ

Их уничтожат на специальном полигоне.

По данным МЧС, на акватории Балтийского моря спасатели обнаружили и передали для уничтожения 2537 взрывоопасных предмета времён Великой Отечественной войны.

Также за прошедшие сутки на территории области произошло три пожара: горели строительные отходы в Балтийске, частный домик в садовом товариществе «Ромашка» в Центральном районе Калининграда и четырёхкомнатная квартира в посёлке Васильково Гурьевского МО. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что во время научных исследований на дне Балтийского моря у побережья Калининградской области специалисты обнаружили три ранее неизвестных затонувших объекта, предположительно являющихся судами.

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