В Волгодонске удар молнии спровоцировал пожар в частном доме

Вечером 13 июня в Волгодонске Ростовской области сильная гроза стала причиной чрезвычайного происшествия. По информации регионального ГУ МЧС, во время непогоды разряд молнии угодил прямо в кровлю частного домовладения на проезде Монтажников.
В результате удара крыша строения загорелась. Огонь быстро распространился, охватив площадь около 80 квадратных метров. На ликвидацию пламени оперативно прибыли пожарные: с огнём боролись 18 человек личного состава.
В пресс-службе экстренного ведомства подчеркнули, что обошлось без трагических последствий — в результате инцидента никто не пострадал.
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