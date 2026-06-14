В Екатеринбурге арестовали одного из участников нападения на пассажиров автобуса

Ранее сообщалось, что в городском автобусе несколько молодых людей напали на девушку, а потом избили пассажира, который за нее заступился. Инцидент произошел 6 июня на маршруте № 64. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). По версии органов предварительного расследования, одним из нападавших был А. Игидов.