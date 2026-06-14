В Ростове после столкновения с автобусом опрокинулся автомобиль

В Ростове-на-Дону в субботу, 14 июня, в первой половине дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы.
По словам свидетелей инцидента, на проспекте Нагибина произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате машина опрокинулась на бок и отлетела на обочину дороги.
— На месте машины скорой помощи и пожарные, — написал автор поста.
На данный момент информации о раненых и погибших нет.
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