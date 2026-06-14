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В Ростове после столкновения с автобусом опрокинулся автомобиль

В Ростове на Нагибина произошла авария с участием общественного транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в субботу, 14 июня, в первой половине дня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом в городских пабликах рассказали очевидцы.

По словам свидетелей инцидента, на проспекте Нагибина произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате машина опрокинулась на бок и отлетела на обочину дороги.

— На месте машины скорой помощи и пожарные, — написал автор поста.

На данный момент информации о раненых и погибших нет.

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