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Тольяттинка получила почти 1,8 млн руб. от государства за несуществующую инвалидность

За 12 лет преступными действиями подсудимой причинен ущерб на общую сумму 1,79 млн рублей.

Прокуратурой Автозаводского района Тольятти поддержано обвинение по уголовному делу в отношении 52-летней жительницы Автограда, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, в особо крупном размере).

Судом установлено, что подсудимая у неустановленного лица в 2014 г. приобрела медицинские документы о наличии у нее заболевания «полисегментный остеохондроз позвоночника». На основании вышеуказанных документов подсудимой установлена инвалидность III группы бессрочно.

Затем женщина обратилась за назначением страховой пенсии по инвалидности в отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, где с 21 февраля 2014 г. ей назначены пенсия и ежемесячная денежная выплата.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание полное возмещение причиненного государству ущерба, признание вины, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, имеющего инвалидность, назначил женщине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 500 тыс. руб. с сохранением ареста, наложенного судом на два автомобиля, принадлежащих подсудимой.