В Самаре минтранс объяснил проблемы в работе светофоров техническим сбоем

«14 июня произошел технический сбой на серверном оборудовании интеллектуальной транспортной системы. Это повлияло на длительность фаз регулирования светофоров по всему городу», — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. На этот период светофоры переведены в локальный фиксированный режим.
В воскресенье жители Самары пожаловались в соцсетях на массовый сбой в работе светофоров. Объекты работали с короткими интервалами, внезапно переключаясь с зеленого на красный сигналы и обратно.