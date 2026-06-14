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Полиция задержала налетчика с пневматическим пистолетом на проспекте Пятилеток

Мужчина угрожал прохожему оружием и требовал деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Невском районе Петербурга полицейские по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. По данным МВД, вечером 13 июня неизвестный угрожал прохожему предметом, похожим на пистолет, и требовал деньги.

В полицию обратился 57-летний мужчина. Он сообщил, что около дома № 5 по проспекту Пятилеток злоумышленник направил на него оружие и потребовал передать деньги. После отказа нападавший скрылся.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий у дома № 3 по проспекту Пятилеток по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний неработающий мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У задержанного изъяли пневматический пистолет. Его доставили в отдел полиции и поместили в специальное помещение для задержанных. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о мере пресечения.