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Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн — РИА Новости Крым. Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» напомнил специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО «ДОМ МОЛОДЕЖИ» Мурат Сейтхалилов.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть такая статья как “госизмена”, статья “диверсия”. Ответственность наступает с 14 лет», — подчеркнул он.

Гость студии привел пример того, как именно дети и подростки оказываются исполнителями планов противника.

«Есть такое слово доксинг. (Доксинг в интернете — это когда начинают скидывать метаданные пользователя, и сообщают, что раскрыли его анонимность в интернете, — ред.) Пишут, мол, мы знаем, где ты проживаешь, и если ты не совершишь какое-то действие, мы приедем, украдем и т. д., то есть угрожают подростку. Более того угрожают еще, что причинят зло его родителям. И подросток начинает включать “защитника” и совершать противоправные действия», — пояснил специалист.

По словам Мурата Сейтхалилова, мошенники могут заставить детей и подростков совершать преступления, ссылаясь именно на его возраст, вводя в заблуждение о том, что ответственность для него за это не предусмотрена или минимальна.

«Например, ему говорят — пойди, подожги релейный шкаф. Это лишь поджог, не переживай, мелкое хулиганство, статья 6.11, отделаешься административкой, умалчивая, что понятие поджог уже входит в понятие теракта, то есть госизмена, теракт», — поделился спикер.

Гость студии обратил внимание, что также помимо шантажа и угроз мотивацией для совершения подобных противоправных действий может стать банальное желание ребенка заработать «легкие» деньги. На «крючок» преступников попадают за дропперство — продажу личных аккаунтов, сим-карт.

«Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что “я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам”. Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму», — добавил специалист.

Важно, подчеркнул гость эфира, чтобы подросток вовремя, еще до совершения им каких-то необдуманных действий поделился возникшей проблемой со взрослыми, родителями или представителями правоохранительных органов, тогда никакие санкции к нему не будут применены. Об этом представители организации «Дом молодежи» рассказывают на своих семинарах и встречах.

«Эту работу мы проводим, разъясняем, показываем “на пальцах” примеры. Я в виде презентации, видеоматериалов показываю подросткам. И они начинают включаться, понимая, что можно в целом, если случилась такая история, обратиться, и мы всеми силами поможем им», — подытожил спикер.

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