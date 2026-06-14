Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

«Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что “я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам”. Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму», — добавил специалист.