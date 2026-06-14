Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

«У нас есть такая статья как “госизмена”, статья “диверсия”. Ответственность наступает с 14 лет», — подчеркнул он.
Гость студии привел пример того, как именно дети и подростки оказываются исполнителями планов противника.
«Есть такое слово доксинг. (Доксинг в интернете — это когда начинают скидывать метаданные пользователя, и сообщают, что раскрыли его анонимность в интернете, — ред.) Пишут, мол, мы знаем, где ты проживаешь, и если ты не совершишь какое-то действие, мы приедем, украдем
По словам Мурата Сейтхалилова, мошенники могут заставить детей и подростков совершать преступления, ссылаясь именно на его возраст, вводя в заблуждение о том, что ответственность для него за это не предусмотрена или минимальна.
«Например, ему говорят — пойди, подожги релейный шкаф. Это лишь поджог, не переживай, мелкое хулиганство, статья 6.11, отделаешься административкой, умалчивая, что понятие поджог уже входит в понятие теракта, то есть госизмена, теракт», — поделился спикер.
Гость студии обратил внимание, что также помимо шантажа и угроз мотивацией для совершения подобных противоправных действий может стать банальное желание ребенка заработать «легкие» деньги. На «крючок» преступников попадают за дропперство — продажу личных аккаунтов, сим-карт.
«Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что “я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам”. Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму», — добавил специалист.
Важно, подчеркнул гость эфира, чтобы подросток вовремя, еще до совершения им каких-то необдуманных действий поделился возникшей проблемой со взрослыми, родителями или представителями правоохранительных органов, тогда никакие санкции к нему не будут применены. Об этом представители организации «Дом молодежи» рассказывают на своих семинарах и встречах.
«Эту работу мы проводим, разъясняем, показываем “на пальцах” примеры. Я в виде презентации, видеоматериалов показываю подросткам. И они начинают включаться, понимая, что можно в целом, если случилась такая история, обратиться, и мы всеми силами поможем им», — подытожил спикер.