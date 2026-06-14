В Самаре джип сбил пенсионерку-нарушительницу 13 июня

Вечером того же дня около станции метро «Российская» произошёл инцидент с электровелосипедом. Пострадал человек. Всего же 13 июня на территории региона зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.