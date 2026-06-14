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В Самаре джип сбил пенсионерку-нарушительницу 13 июня

ДТП с пострадавшей случилось в Красноглинском районе.

Источник: Аргументы и факты

В Красноглинском районе Самары 13 июня китайский внедорожник сбил пожилую женщину-пешехода. По данным ГУ МВД по Самарской области она перебегала улицу Симферопольскую в неположенном месте, в итоге её сбил Haval M6. 79-летнюю пенсионерку пришлось госпитализировать.

Вечером того же дня около станции метро «Российская» произошёл инцидент с электровелосипедом. Пострадал человек. Всего же 13 июня на территории региона зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 6 человек, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.