Под Воронежем 17-летний парень спрыгнул с катамарана и утонул

В Лисках Воронежской области 12 июня 17-летний подросток погиб во время отдыха на местном озере. Он катался на арендованном катамаране, затем внезапно решил прыгнуть в воду и стал тонуть. Очевидцы успели вытащить его на берег, но прибывшие медики, несмотря на все усилия, не смогли вернуть его к жизни. Об этом сообщили в региональном СУ СК 14 июня.