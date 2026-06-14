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Под Воронежем 17-летний парень спрыгнул с катамарана и утонул

Трагедия случилась в Лисках, следователи возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Лисках Воронежской области 12 июня 17-летний подросток погиб во время отдыха на местном озере. Он катался на арендованном катамаране, затем внезапно решил прыгнуть в воду и стал тонуть. Очевидцы успели вытащить его на берег, но прибывшие медики, несмотря на все усилия, не смогли вернуть его к жизни. Об этом сообщили в региональном СУ СК 14 июня.

Трагедия случилось днем, по предварительным данным, компания подростков решила арендовать катамаран для отдыха на воде. Установлено, что ребятам не выдали спасательные жилеты.

В ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель, предоставивший услугу проката, даже не имел законного права заниматься подобной деятельностью — этот вид бизнеса не был указан в его учредительных документах.

В настоящее время владелица проката задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проводят проверку, изучают записи камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей и анализируют документацию предпринимателя, чтобы установить все детали нарушения правил безопасности, приведшего к гибели ребенка.

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