Жительница Шахт лишилась более 9 млн рублей, поверив звонку из «военкомата»

В Ростовской области 42-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и отдала им свои сбережения в размере 9,35 млн рублей.
По информации регионального ГУ МВД, афера началась со звонка неизвестного, который назвался сотрудником военного комиссариата. Под предлогом уточнения данных родственницы он попросил женщину продиктовать её СНИЛС. Потерпевшая согласилась, после чего получила SMS о взломе её аккаунта на портале Госуслуг.
Используя возникшую панику, злоумышленники убедили гражданку, что её банковским накоплениям угрожает кража. Чтобы якобы спасти деньги, ей предложили снять всю наличность и передать её курьеру. Примечательно, что преступники удерживали женщину на связи и манипулировали ею на протяжении нескольких дней. В итоге она выполнила все требования аферистов и передала им почти десять миллионов рублей.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. В донском главке МВД подчеркнули, что сотрудники госорганов и силовых структур никогда не требуют от граждан переводить средства на «безопасные счета» или передавать наличные курьерам.