Жительница Шахт лишилась более 9 млн рублей, поверив звонку из «военкомата»

Используя возникшую панику, злоумышленники убедили гражданку, что её банковским накоплениям угрожает кража. Чтобы якобы спасти деньги, ей предложили снять всю наличность и передать её курьеру. Примечательно, что преступники удерживали женщину на связи и манипулировали ею на протяжении нескольких дней. В итоге она выполнила все требования аферистов и передала им почти десять миллионов рублей.