Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяной танкер Smyrtos задержан в Ла-Манше британскими ВС

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Британские вооруженные силы перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер, который Лондон причисляет к «теневому флоту» России, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Источник: Sputnik.by

В его совместном заявлении с Минобороны Великобритании уточняется, что операция прошла в ночь на воскресенье при содействии французской стороны.

По словам Стармера, на борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Захват длился шесть часов. С воздуха поддержку оказывали самолеты Морской авиационной группы и Королевских ВВС P-8, с моря — корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.

Как утверждает Минобороны королевства, судно якобы было задержано в территориальных водах Британии в проливе Ла-Манш. Там подчеркнули, что правоохранительные меры приняты в рамках национального и международного законодательства.

По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга, а в данный момент судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.

Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России.

«Эта успешная операция нанесла еще один удар по России и напомнила тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрываться», — написал британский премьер в соцсети X.

Реакция Москвы

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев жестко прокомментировал задержание танкера, высказав мнение, что таким образом британское руководство пытается отвлечь внимание от внутренних проблем с миграцией.

«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев в соцсети X.

В РФ ранее называли подобные действия Запада «пиратством XXI века».

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше