Нефтяной танкер Smyrtos задержан в Ла-Манше британскими ВС

В его совместном заявлении с Минобороны Великобритании уточняется, что операция прошла в ночь на воскресенье при содействии французской стороны.
По словам Стармера, на борт судна Smyrtos поднялись коммандос Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью. Захват длился шесть часов. С воздуха поддержку оказывали самолеты Морской авиационной группы и Королевских ВВС P-8, с моря — корабли HMS Sutherland и HMS Ledbury.
Как утверждает Минобороны королевства, судно якобы было задержано в территориальных водах Британии в проливе Ла-Манш. Там подчеркнули, что правоохранительные меры приняты в рамках национального и международного законодательства.
По данным портала для отслеживания судов Vesselfinder, Smyrtos ходит под флагом Камеруна, последним портом захода танкера была Усть-Луга, а в данный момент судно стоит на якоре к югу от города Уэймут.
Стармер назвал операцию «очередным ударом» по России.
«Эта успешная операция нанесла еще один удар по России и напомнила тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрываться», — написал британский премьер в соцсети X.
Реакция Москвы
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев жестко прокомментировал задержание танкера, высказав мнение, что таким образом британское руководство пытается отвлечь внимание от внутренних проблем с миграцией.
«Отчаявшийся Стармер, вместо того чтобы перехватывать своих иммигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Великобританию эскалацией конфликта», — написал Дмитриев в соцсети X.
В РФ ранее называли подобные действия Запада «пиратством XXI века».