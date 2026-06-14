Количество лесных пожаров в Красноярском крае увеличилось до сотни

Количество лесных пожаров в Красноярском крае увеличивается. Так, по данным краевого Лесопожарного центра на утро 14 июня зафиксировано 95 очагов возгорания. Большая часть находится в труднодоступных северных районах. Причинами возгораний специалисты называют высокую грозовую активность при отсутствии осадков, местами ситуацию усугубляют резкие порывы ветра.
Самая напряженная обстановка — в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Группировку сил на севере края увеличили до 1,1 тысячи человек. В это число входят дополнительные силы Лесопожарного центра, плюс более 300 авиапожарных из федерального резерва и читинской авиабазы. Не остались в стороне и арендаторы лесных участков. Общими усилиями разбирают завалы, проводят встречный контролируемый отжиг.
Ежедневно на борьбу с огнем направляются до трех десятков вертолетов и самолетов. Также задействован водный транспорт, включая ресурсы МЧС. Самолет-зондировщик Ан-26 используется для того, чтобы искусственно вызвать осадки.
При обнаружении возгорания в лесах немедленно звоните на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.