В Волгограде 16-летний подросток-угонщик вскрывал автомобили

Установлено, что в Тракторозаводском районе он дважды пытался угнать автомобили, но оба раза неудачно. Подросток повредил личинки замков у «ВАЗ-2131» и «ВАЗ-2107», а потом попытался из завести. После того, как это у него не получилось, он поджигал поврежденные элементы с помощью спичек, чтобы уничтожить следы преступления. Владельцы автомобилей написали заявления в полицию.