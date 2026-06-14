Трассу Екатеринбург — Пермь перекрыл опрокинувшийся грузовик

Движение всех видов транспортных средств прекращено на 267-м километре автомобильной дороги Екатеринбург — Пермь в Нижнесергинском районе Свердловской области. Из-за опрокинувшейся фуры образовался затор в сторону Перми, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля SANY не принял во внимание дорожные и метеорологические условия, на небезопасной скорости потерял контроль над управлением и допустил опрокидывание транспортного средства, — пояснили в ГАИ. — В результате инцидента грузовик полностью перегородил проезжую часть, люди в ДТП не пострадали».
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Принимаются меры по ликвидации последствий ДТП и освобождению проезжей части.
Водителям рекомендуют планировать маршрут с учетом введенного ограничения и следовать указаниям сотрудников полиции, регулирующих движение в районе ДТП.