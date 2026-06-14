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В Красноярске мастер украл у клиентки 47 тысяч рублей и оставил без мебели

Он обещал сделать мебель на заказ, но заблокировал клиентку, получив предоплату.

В Красноярске будут судить мужчину, который взял предоплату за кухню и пропал. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Осенью прошлого года 41-летняя жительница Красноярска обратилась в полицию. Мастер по изготовлению мебели взял с неё около 47 тысяч рублей предоплаты за кухонный гарнитур и вытяжку, после чего заблокировал её номер и не выполнил заказ.

Как выяснили правоохранители, 59-летний ранее судимый за мошенничество красноярец изначально не планировал работать, а деньги тратил на себя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось о том, как в Красноярском крае пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей.