В Красноярске мастер украл у клиентки 47 тысяч рублей и оставил без мебели

Осенью прошлого года 41-летняя жительница Красноярска обратилась в полицию. Мастер по изготовлению мебели взял с неё около 47 тысяч рублей предоплаты за кухонный гарнитур и вытяжку, после чего заблокировал её номер и не выполнил заказ.