В Красноярске мастер украл у клиентки 47 тысяч рублей и оставил без мебели

В Красноярске будут судить мужчину, который взял предоплату за кухню и пропал. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Осенью прошлого года 41-летняя жительница Красноярска обратилась в полицию. Мастер по изготовлению мебели взял с неё около 47 тысяч рублей предоплаты за кухонный гарнитур и вытяжку, после чего заблокировал её номер и не выполнил заказ.
Как выяснили правоохранители, 59-летний ранее судимый за мошенничество красноярец изначально не планировал работать, а деньги тратил на себя. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось о том, как в Красноярском крае пенсионерка отдала мошенникам более 11 млн рублей.