В Домодедове арестовали обвиняемого в убийстве жены

По данным следствия, 12 июня около 10 часов утра в квартире жилого дома в микрорайоне Западный города Домодедово между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес своей 38-летней жене не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.