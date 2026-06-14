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В Домодедове арестовали обвиняемого в убийстве жены

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Суд Подмосковья заключил под стражу мужчину, обвиняемого в убийстве жены в ходе ссоры. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Московской области.

Источник: AP 2024

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом арестован 46-летний местный житель, обвиняемый в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, 12 июня около 10 часов утра в квартире жилого дома в микрорайоне Западный города Домодедово между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес своей 38-летней жене не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.

Как сообщили в оперативных службах, речь идет о Дарье Корышевой. Она была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.