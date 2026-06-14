В Домодедове арестовали обвиняемого в убийстве жены

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК России по Московской области судом арестован 46-летний местный житель, обвиняемый в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
По данным следствия, 12 июня около 10 часов утра в квартире жилого дома в микрорайоне Западный города Домодедово между супругами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес своей 38-летней жене не менее двух ударов ножом в область грудной клетки.
Как сообщили в оперативных службах, речь идет о Дарье Корышевой. Она была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.