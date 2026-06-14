Игра на доверии. Банда «кинорежиссёров» душила пенсионеров ради 1000 рублей

Режиссеры навещали его дважды — так много было воспоминаний у героя. А когда пришли в третий раз, были расстроены: картину закрывают из-за недостатка финансирования. Тогда хозяин и понял — вот для чего они с женой откладывали деньги. При ее жизни они так и не решились ни на что их потратить. А теперь вот накопления пригодились.