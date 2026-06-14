Банда «кинорежиссёров» душила пенсионеров ради 1000 рублей

Прошло ровно 35 лет с тех пор, как волгоградские сыщики раскрыли серию страшных убийств. Жертвами злодеев становились пенсионеры. Расходов у них было немного, жили они экономно, каждую копейку старались отложить: кто — на исполнение заветной мечты хотя бы в пожилые годы, кто — на достойные похороны.
Главарь банды был хорошим психологом и мог найти ключик к каждому. Целью убийц были деньги. Кто становился их жертвами и как следователи вышли на след преступников — в материале vlg.aif.ru.
Неглубокая могила: тело пенсионера найдено закопанным в лесу.
Первое тело пенсионера, с которым жестоко расправился неизвестный, обнаружил житель Камышина Волгоградской области. Мужчина был любителем охоты, на которую отправлялся не один, а со своим верным четвероногим другом.
Вместе они составляли одно целое, их дуэт давно сложился, пес и его хозяин понимали друг друга не с полуслова даже, а с полувзгляда. Но на этот раз собака повела себя странно: внимание помощника охотника внезапно привлекло одно ничем внешне не примечательное место, он стал кружить вокруг него и явно призывал человека обратить на него внимание.
Мужчина подошел и замер — из-под земли торчала рука. Преступник закопал тело небрежно.
Камышанин поспешил к ближайшему населенному пункту, чтобы вызвать милиционеров — мобильных телефонов в то время у местных жителей еще не было. Когда участники опергруппы прибыли на место и раскопали неглубокую могилу, увидели на шее жертвы медицинский жгут.
Пустая сберкнижка: зачем пенсионеру понадобились все накопления.
Милиционеры стали выдвигать версии: возможно, подозреваемый — медик. Хотя — такие жгуты были в те годы в любой автомобильной аптечке. А, судя по всему, убитого привезли в лесок на машине.
Осматривая одежду погибшего, эксперты обратили внимание на небольшие отверстия в пиджаке с правой стороны груди — здесь крепят ордена. Возможно, пенсионер был участником Великой Отечественной. Так и оказалось.
О том, что Михаил Тропинин пропал несколько дней назад, заявила его соседка. Жена мужчины скончалась, и женщина по доброте душевной присматривала за одиноким человеком на случай, если ему вдруг понадобится какая-то помощь.
Сыщики решили прежде всего осмотреть жилище пенсионера. В скромной квартире с простой обстановкой еще чувствовалась женская рука — после кончины супруги он не стал убирать ни старые фотографии, ни связанные ею салфетки, разложенные на комоде и столе.
Среди документов, аккуратно сложенных в одном месте, нашлись свидетельство о смерти жены и сберкнижка. Только вот денег на ней не было — владелец снял с полмесяца назад все до копейки. Зачем пенсионеру понадобились 1 000 рублей, которые они с супругой собирали годами, было непонятно.
Деньги на кино: убийцы представились кинорежиссерами.
Сначала подозрение пало на племянника пожилого камышанина: в квартире они нашли написанную им записку, которую хозяин жилья смял и выбросил в мусорное ведро. В ней молодой человек просил: ему срочно надо увидеться, а старик не хотел впускать его в дом.
Дома его милиционеры не застали. Соседка поделилась: он прячется от людей, которым проиграл в карты 1 000 рублей. Но, когда его все-таки отыскали, он божился: дядю не трогал. Да и не видел его давным-давно.
Следствие зашло в тупик. И тут помогла соседка Михаила Тропинина: она вспомнила, как он проговорился, что к нему приходили двое мужчин, представились кинорежиссерами и сказали, что хотят снять документальный фильм об участниках войны.
Пенсионер был горд, что обратились именно к нему — ему было что рассказать, и рад, что о тех, кто сражался с ним рядом в те страшные годы, узнают многие люди.
Режиссеры навещали его дважды — так много было воспоминаний у героя. А когда пришли в третий раз, были расстроены: картину закрывают из-за недостатка финансирования. Тогда хозяин и понял — вот для чего они с женой откладывали деньги. При ее жизни они так и не решились ни на что их потратить. А теперь вот накопления пригодились.
Обо всем этом сыщикам рассказали преступники, когда их задержали. Но до этого было еще далеко. А пока неподалеку от места первой страшной находки было найдено еще одно тело.
Три тела в одном месте: преступник жил неподалеку.
Алексей Никишин, как и Михаил Тропинин, был пенсионером. С месяц назад он продал дачу, положил деньги на сберкнижку. А перед тем, как безвестно пропасть, снял всю сумму.
Почерк убийцы был тот же самый — медицинский жгут вокруг шеи.
В этом случае преступник представился мужчине помощником депутата. Показал документ, заверенный сразу несколькими печатями — у советских людей к таким бумагам было особое доверие. Пообещал — если вложить накопления в специальный фонд, куда принимают не всякого, то через шесть месяцев их вернут с 15%-ной надбавкой.
С одной стороны, Никишин сомневался. С другой — такая прибыль позволила бы ему купить заветную японскую видео-двойку, о которой он мечтал многие годы, и вот теперь, на пенсии мог бы себя побаловать. Когда «помощник депутата» наведался во второй раз, мужчина принял решение, которое стало для него фатальным.
Но и эта смерть не стала последней. Некоторое время спустя был обнаружен третий труп. Его нашла женщина, отправившаяся в лес за шишками. Поначалу подумала, что лежащему на земле мужчине стало плохо, поспешила помочь. Но тот был мертв. Это оказался пенсионер Василий Бондарев, которого разыскивали уже около месяца.
Вместо жгута преступник на этот раз использовал бельевую веревку. В остальном почерк был тот же, как и место, где были найдены два первых тела. От этого и оттолкнулись сыщики, которые разыскивали злодея.
Зацепка: преступники попытались продать украденную икону.
Сын Бондарева рассказал: отец делился с ним, что познакомился с людьми, представившимися кооператорами. Как и другие пенсионеры, он многие годы копил деньги, но в 1990-х они стали обесцениваться, а вскоре, судя по всему, и вовсе должны были превратиться в фантики. Когда новые знакомые предложили мужчине вложиться в прибыльное дело, он увидел в этом знак свыше, снял со сберкнижки 5 000 рублей и пропал вместе с деньгами.
Теперь сыщики уже не сомневались: все эти убийства — дело рук одних преступников. Выйти на них помогло то, что они польстились не только на деньги пенсионера, но и на старинную икону, пропажу которой заметил сын мужчины.
Сотрудники милиции задействовали информаторов и установили продавца, который поспешил избавиться от реликвии. За ним установили слежку и вышли на Андрея Мартынова.
В доме у подозреваемого провели обыск, но не нашли ни одной зацепки. Стало известно — у семьи есть еще и дача. Здесь был найден моток бельевой веревки, которая совпала с той, которой задушили Василия Бондарева.
Мартынов не говорил ни слова. Но его жена оказалась женщиной разговорчивой. Она поделилась с сыщиками, что муж в последние годы сдружился с хорошей компанией — они занимаются одним общим бизнесом. Каким именно, она не знала — муж не посвящал ее в подробности. Да ей и не было это важно: главное — в доме появился достаток.
Четвертая жертва: трое преступников получили пожизненный приговор.
Имена приятелей быстро установили. Всех их взяли в один день, чтобы подельников никто не мог предупредить о задержаниях. Не все оказались такими крепкими орешками как Мартынов, который оказался главарем банды. И вскоре следователям стали известны все подробности злодеяний. А также то, что жертв было больше — тело четвертого убитого обнаружил экскаваторщик, он наткнулся на останки, когда работал на осушении одного из местных болот.
Установить личность Николая Гегаури удалось не сразу — он уехал из Камышина в поисках автомобиля, о покупке которого давно мечтал. И безвестно пропал. С Мартыновым они были добрыми знакомыми, и Николай поделился с ним по-дружески, что нашел подходящее объявление, правда, далековато от дома, но зато сделка обещала быть выгодной.
Тогда он не знал, что тем самым подписал себе смертный приговор. Участники банды поехали за ним следом. Только их признание позволило опознать обнаруженные в болоте останки.
Организатор банды Мартынов своей вины в преступлениях так и не признал. Но суду хватило рассказов его подельников и доказательств, которые собрали сыщики. Как рассказал в проекте «Следствие вели…» его бессменный ведущий Леонид Каневский, троих преступников приговорили к пожизненному заключению, остальным в качестве наказания были назначены длительные сроки. Это было в 1991 году. С тех пор прошло 35 лет.