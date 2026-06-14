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В День России у ТЦ «Европа» задержали мужчину с ножом в руках

В пресс-службе ведомства уточнили, что мужчина «находился в нестабильном эмоциональном состоянии».

12 июня около ТЦ «Европа» в Калининграде военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали мужчину, который убегал от сотрудников ЧОП с ножом в руках. Как сообщает пресс-службе Росгвардии, задержанный пытался похитить товары из магазина, а когда ему это не удалось, достал нож.

«Патрулировавшие улицы города младший сержант Павел Романов и рядовой Максим Попов заметили, как из ТЦ выбегает мужчина с ножом в руках, а его преследуют охранники торгового центра. Росгвардейцы незамедлительно среагировали и оказали содействие в задержании гражданина, который находился в нестабильном эмоциональном состоянии», — пояснили в пресс-службе.

Угрожавший ножом был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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