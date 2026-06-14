В День России у ТЦ «Европа» задержали мужчину с ножом в руках

12 июня около ТЦ «Европа» в Калининграде военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали мужчину, который убегал от сотрудников ЧОП с ножом в руках. Как сообщает пресс-службе Росгвардии, задержанный пытался похитить товары из магазина, а когда ему это не удалось, достал нож.