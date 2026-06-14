Пожар в Наровле: женщина и двое ее правнуков погибли, один в реанимации

Там уточнили, звонок о возгорании поступил на горячую линию МЧС ночью, 14 июня. Сообщалось, что пожар возник в частном доме на улице Социалистической. По предварительной информации, внутри горящего дома находились супруги-пенсионеры и четверо несовершеннолетних.
«До приезда спасателей очевидцы успели спасти старшего ребенка и дедушку», — говорится в Telegram-канале СК.
По информации СК, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили тело 73-летней хозяйки дома. Она погибла на месте от полученных травм. Ее пятилетняя правнучка и десятилетний правнук скончались по дороге в больницу. Семилетний мальчик доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
На месте происшествия на данный момент работает следственно-оперативная группа, сотрудники областного следствия, криминалистического отдела и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.
Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, опрашиваются родственники и соседи погибших.