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Пожар в Наровле: женщина и двое ее правнуков погибли, один в реанимации

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Пожар в Наровле унес жизни пенсионерки и двух маленьких детей, еще один ребенок находится в реанимации, сообщили в Следственном комитете.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Там уточнили, звонок о возгорании поступил на горячую линию МЧС ночью, 14 июня. Сообщалось, что пожар возник в частном доме на улице Социалистической. По предварительной информации, внутри горящего дома находились супруги-пенсионеры и четверо несовершеннолетних.

«До приезда спасателей очевидцы успели спасти старшего ребенка и дедушку», — говорится в Telegram-канале СК.

По информации СК, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили тело 73-летней хозяйки дома. Она погибла на месте от полученных травм. Ее пятилетняя правнучка и десятилетний правнук скончались по дороге в больницу. Семилетний мальчик доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

На месте происшествия на данный момент работает следственно-оперативная группа, сотрудники областного следствия, криминалистического отдела и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

Устанавливаются причины и обстоятельства, которые привели к трагедии, опрашиваются родственники и соседи погибших.

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